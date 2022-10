"Rosjanie strzeliliby sobie w stopę". Eksperci o możliwościach ws. tamy

I podkreśla, że przez to wszyscy wiedzą, co się stanie, jeśli to się powtórzy. - Zatopione zostaną przede wszystkim obszary na lewym brzegu Dniepru, czyli te, gdzie Rosjanie wycofują swoje siły. Jeśli mieliby to robić Ukraińcy, co jest bezsensowne, możliwe, że chcieliby zablokować wycofanie się wojsk rosyjskich. Jeśli Rosjanie, zatopiliby samych siebie, co nie pomogłoby im taktycznie. Chyba że miałoby to powstrzymać wojska ukraińskie po przekroczeniu przez nie rzeki. Ukraińcy nie mają jednak wystarczających sił i środków do sforsowania rzeki. Rosjanie strzeliliby sobie w stopę - mówi.