Putin nie odpuści Ukraińcom. To jego nowy, perfidny plan

- To nie koniec. Putin czeka na moment, kiedy będą obfite deszcze jesienne, które spowodują wzbieranie wód w rzekach. Wtedy uderzy w zapory wodne, głównie na Dnieprze, co doprowadzi do powodzi w Ukrainie wschodniej i centralnej. Spowoduje to katastrofę humanitarną, exodus ludności i ograniczy działania wojsk ukraińskich i ich logistykę. To może w znacznym stopniu wpływać na ich możliwości operacyjne - prognozuje gen. Skrzypczak.