"Rosjanie przelicytowali". Ukraiński przełom na froncie

– Rosjanie ponieśli duże straty, ale na tym obszarze przełamania, który liczy sobie ok. 2 kilometrów. Pytanie, co zrobi reszta rosyjskich sił. Jeżeli nie będą kontratakować, to oznacza, że nie mają sił. I Ukraina będzie miała szansę poszerzyć "włamanie" z poziomu taktycznego do poziomu operacyjnego, czyli takiego, który nie będzie mógł być ostrzeliwany bezpośrednim ogniem artyleryjskim. Jeżeli z tego zrobi się 15-20 kilometrów, będziemy mówić o sukcesie operacyjnym. I Ukraina ewidentnie do tego dąży – ocenia były wojskowy.