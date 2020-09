Rosjanie powiększają bazę blisko naszej granicy

"Teraz będziemy mieli jeszcze jedną pełnowartościową bazę marynarki wojennej, na którą przez długi czas nie zwracano uwagi. Oznacza to, że będziemy mieć możliwość przybliżenia naszych sił ofensywnych do granic NATO" - dodał rozmówca "Izwiestii". Dziennik podaje, że do końca roku ma zakończyć się pierwszy etap remontu bazy w Bałtyjsku, leżącym u wejścia do Zalewu Wiślanego.