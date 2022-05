"Nagroda Darwina" dla Rosjan. Nie do wiary, czym żołnierze umocnili stanowisko

"Czasem myślisz, że już nic cię nie zaskoczy. A potem oglądasz coś takiego. W Ruskiej Lozowej dla wzmocnienia swojej pozycji Rosjanie używali worków saletry amonowej. Kafka. Orwell. Edgar Allan Poe." - skomentował bloger i wyjaśnił, że saletra, czyli azotan amonu, to ten sam materiał wybuchowy, którego Breivik użył do wysadzenia w powietrze połowy Oslo, a magazyn w Bejrucie przestał istnieć wraz z całym portem i połową miasta. Saletra to najłatwiejsza do zdobycia substancja o wybuchowych własnościach - chemiczny preparat używany jest do konserwowania żywności, ale wystarczy właściwie z nim postąpić, by doprowadzić do detonacji.