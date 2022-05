Rosja używa zakazanej broni. Ukraiński wywiad przechwycił rozmowę

Nie wiemy, kto prowadzi tę podsłuchaną przez wywiad Ukrainy rozmowę Rosjan. To mogą być dowódcy, którzy narzekają, że wielu żołnierzy to "opozycjoniści", nie chcą stawać do walki, nie chcą strzelać. Mężczyźni zastanawiają się, kiedy to wszystko się wreszcie skończy. "Wszyscy czekają, aż Wołodia (mają zapewne na myśli prezydenta Putina) to wszystko zabierze, wycofa wojska. A teraz wrzucają tu wszystko, co było zabronione przez międzynarodowe konwencje: kasety, fosfor - wszystko nam wolno, wszystko tam wpuszczaliśmy" - mówi jeden Rosjanin do drugiego.