Okupant w Chersoniu planuje spis ludności. Mieszkańcy wzywani na rozmowy

Według Denisowej to identyczny mechanizm, jaki zastosowano na okupowanym Krymie w 2014 roku. "Biorąc pod uwagę, że pomysł z ‚referendum’ w obwodzie chersońskim nie powiódł się, rosyjscy okupanci rozważają różne opcje dotyczące statusu tymczasowo okupowanych terenów, łącznie z przyłączeniem do krymskiego okręgu federalnego. Zgodnie z Konwencją Haską z 1907 roku, Czwartą Konwencją Genewską z 1949 roku, Protokołem dodatkowym 1 do Konwencji Genewskiej z 1977 roku, władza okupacyjna nie nabywa praw do zajętego terenu. Apeluję do komisji śledczej ONZ, badającej naruszenia praw człowieka podczas rosyjskiej inwazji wojskowej na Ukrainę, o uwzględnienie tych faktów kolejnego łamania praw człowieka na Ukrainie" - napisała rzeczniczka.