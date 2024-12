Rosjanie mają zasoby na lata wojny. "Zrobili znaczący progres"

Były szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych, gen. Jarosław Kraszewski mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, że obecnie armia Putina przygotowuje się do wiosennej ofensywy. - Obecnie na froncie mamy pauzę zimową. Rosjanie będą intensyfikowali swoje wysiłki, żeby nadgonić i zgromadzić potencjał, który posłuży im do tego, żeby przystąpić do działań ofensywnych wczesną wiosną - tłumaczył były wojskowy. Generał podkreślił, że rosyjska gospodarka została już w pełni przestawiona na tryb wojenny, co zwiększyło jej możliwości w przemyśle zbrojeniowym. - Rosjanie będą w stanie prowadzić działania wojenne o podobnym stopniu intensywności, jak w roku 2024, jeszcze co najmniej przez 2-3 lata - ocenił gość WP. Jego zdaniem, jeśli Zachód w krótkim czasie znacząco nie zwiększy pomocy udzielanej Ukrainie, to armia Putina zacznie zajmować nowe tereny, a to z kolei wpłynie na pozycję negocjacyjną władz w Kijowie. - Rosjanie mogą narzucić warunki rozmów pokojowych i będą wiedli prym w tych rozmowach, jeżeli w ogóle do nich dojdzie - powiedział gen. Kraszewski.

