Rosjanie atakują korytarze humanitarne blisko Kijowa. Zdjęcia satelitarne zniszczeń na Ukrainie

Amerykańska firma Maxar Technologies opublikowała we wtorek (7 marca) zdjęcia satelitarne obrazujące poziom zniszczeń miasta Irpień na Ukrainie. Miasto graniczy ze stolicą, Kijowem, od strony północno-zachodniej. Na zdjęciach zobaczyć można, między innymi, zniszczony przez Rosjan most. Rosyjska artyleria od trzech dni intensywnie ostrzeliwuje rakietami Irpień. Mieszkańcy pozbawieni są ogrzewania, wody oraz prądu. Strona ukraińska informuje opinię międzynarodową, że Rosjanie ostrzeliwują tereny korytarzy humanitarnych, które zgodnie z porozumieniem między obydwoma krajami, miały służyć ewakuacji ludności cywilnej. Most w obrębie miasta Irpień stanowił jeden z korytarzy humanitarnych dla uchodźców. Na kolejnym zdjęciu z satelity widać pojazdy rosyjskie, które znajdują się niedaleko lotniska Antonow w mieście Hostomel. Wojska rosyjskie powoli zbliżają się do Kijowa, ale cały czas napotykają opór ze strony ukraińskiej armii i ochotników. Cały czas trwają walki na przedmieściach Kijowa, od strony północnej i północno-zachodniej. Ukraińcy bronią się w miastach: Hostomel, Bucza oraz Irpień.