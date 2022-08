"Rosja zmieniła cele wojny". Ukraiński generał ujawnia

- Rosyjski sztab ocenił swoje możliwości, stan rezerw. Wzmocnili swe siły, odbudowali do 115 batalionowych grup taktycznych. Oprócz tego do połowy sierpnia chcą stworzyć 35. korpus pancerny, liczący do 300 czołgów. Każdy rosyjski podmiot administracyjny ma wystawić w tym celu po jednym batalionie - powiadomił generał Ihor Romanenko w rozmowie z portalem obozrevatel.com.