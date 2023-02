Rosja zaprasza Rogera Watersa na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

Wniosek o wpisanie Rogera Watersa, jednego z założycieli brytyjskiej grupy rockowej Pink Floyd, na listę prelegentów środowego spotkania Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęconego sytuacji w Ukrainie wystosowała Federacja Rosyjska. Rockmen ma przemówić do Zachodu, by wstrzymał dostawy broni do Kijowa.