Rosja zaminowała Ukrainę. Ekspert: "Będzie potężna liczba ofiar"

Ukraińska kontrofensywa trwa. Problemem ukraińskiej armii są jednak rozstawione przez Rosjan na okupowanych terytoriach miny. - Nie zdarzyło się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, żeby teren wielkiego kraju był w tak dużym procencie zaminowany. Jest to wielki problem, ale on będzie jeszcze większy, gdy ten konflikt się skończy. To najbardziej zaminowany kraj w historii. Uporanie się z tym problemem zajmie dziesiątki lat - mówił w programie "Newsroom" WP płk rez. Andrzej Kruczyński, były oficer GROM i ekspert Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. Ekspert podkreślił, że podczas rozminowywania ukraińskich terenów "będzie potężna liczba ofiar". Jak tłumaczył w rozmowie z Wirtualną Polską, duża część min musi być niestety neutralizowana ręcznie.

