Rosja uderza w Polskę. Fałszywe oskarżenia

- Amerykanie tam (w Polsce - przyp. red.) siedzieli. Nie ma tam suwerenności ani niezależności. Nie ma wolnych wyborów. Polacy nie są głupimi ludźmi. Ale kto ich słucha? Państwo jest tak totalitarne, że nie rozwinie się dalej. Pierwszą kwestią, którą omówimy z Putinem, jest to, jak Polskę ustawimy na swoim miejscu. To jest hiena Europy. Oni szykują się do walki z nami. A niech tylko spróbują - kontynuował Łukaszenka.