Rosja traci przewagę w powietrzu? Gen. Pacek o atutach Ukrainy

Ukraina radzi sobie z walką w powietrzu? - Przewaga jest po stronie rosyjskiej. Zniszczenie ukraińskich lotnisk i całego systemu w dużym stopniu się Rosji udało - komentował w programie "Newsroom" WP gen. dyw. prof. Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. - Nie można powiedzieć o przewadze Kijowa, byłoby to zbyt daleko idące. Mówimy o pojedynczych walkach i działaniach, które są po stronie Ukrainy dobrze realizowane. Duże znaczenie mają także środki naziemne, które są na wyposażeniu ukraińskiego wojska lub otrzymują z Zachodu. Wiele rosyjskich środków powietrznych jest likwidowanych z lądu - wskazywał wojskowy. Prowadząca Agnieszka Kopacz dopytywała w rozmowie o straty, jakie ponosi Rosja. - Zginęło pięciu generałów. Jak na taką wojnę, jest to niebywałe. Początkowo wydawało się, że są to błędy wynikające ze zbyt bliskiej ich obecności. (...) Ale chyba tak nie jest. Kolejne ofiary wskazują na inną przyczynę. Prawdopodobnie zdarzają się telefoniczne błędy. Każde połączenie telefoniczne jest sygnałem do uderzenia w konkretne miejsce. Tak było w 2014 roku, kiedy ginęło wielu ukraińskich żołnierzy, rozmawiając z mamą, żoną bratem. Sądzę, że takie niefrasobliwe zachowanie może się zdarzać również rosyjskim generałom - wskazywał gen. dyw. Pacek.