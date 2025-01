Rosja szykuje się do nowej wojny? Ekspert wskazuje konkretne miejsca

O kłopotach gospodarczych Rosji i wizji nowego konfliktu zbrojnego mówił w programie "Newsroom WP" analityk wojskowy ppłk rez. Maciej Korowaj. - Jestem pewien, że on będzie musiał nastąpić, ponieważ Rosja nie osiągnie w negocjacjach dotyczących Ukrainy tego, co zamierza - podkreślił Korowaj. Jego zdaniem, Rosja tylko czeka, aby "znowu zaistnieć swoją projekcją agresji", a Arktyka i Morze Bałtyckie to dwa najbardziej perspektywiczne kierunki dla Kremla. Wojna w Arktyce, w ocenie eksperta, nie wymagałaby od Rosji tak dużego zaangażowania sił i środków, jak w przypadku Ukrainy. - A Rosja ma możliwość tym bardziej, że nie ograniczyła i nie wysłała swoich żołnierzy z Arktyki do walki na Ukrainie - zaznaczył analityk wojskowy, wskazując na potencjał rosyjskich wojsk i Flotę Bałtycką.