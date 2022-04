Rosja straszy Finlandię i Szwecję. "Pogróżki nie mają większego znaczenia"

- Jak historycznie patrzymy, proces akcesji do NATO - od złożenia wniosku do przyjęcia - trwa około dwóch lat. W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, że w przypadku Finlandii mogłoby to trwać od czterech miesięcy do roku. Moim zdaniem, NATO zrobi wszystko co możliwe, żeby ten proces maksymalnie skrócić - puentuje dr Wojciech Lorenz.