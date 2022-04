Były szef fińskiego wywiadu: "Ewentualny atak Rosji na Szwecję, to misja samobójcza"

- To za duża operacja - dodaje. - W pierwszej kolejności rosyjskie lotnictwo musiałoby pokonać szwedzkie siły powietrzne, do czego najprawdopodobniej nie są zdolni. Choćby dlatego, że odległość z Rosji do Szwecji jest tak duża, że ograniczyłoby to dostępność sił" - twierdzi Toveri.