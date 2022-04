Tajne spotkanie przedstawicieli szwedzkiego rządu z władzami Finlandii w sprawie NATO

Finowie już liczą straty dla swojej gospodarki. W związku z bliskością Rosji poważnie ucierpieć może branża turystyczna. Wycieczkowce, które regularnie przypływały do Helsinek, w tym roku nie będą przybywać tak licznie. Obawy o gospodarkę pojawiają się już także w Szwecji. Jeśli Sztokholm pozostałby ostatnią stolicą w Skandynawii, która nie zdecyduje się na wejście do NATO, może to mieć poważne przełożenie na tamtejszą ekonomię, uważają eksperci.