Rosja stawia ultimatum ws. Mariupola. Zdecydowana odpowiedź Ukrainy

- Jest osiem stron z nawiązaniem do historii i innymi bzdurami. Wysłali ten sam list do ONZ, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i mieli nadzieję, że struktury międzynarodowe zareagują i zaczną wywierać presję na Ukrainę. Tak się nie stało. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i ONZ rozumieją, że jest to manipulacja ze strony Rosji i że jest to branie ludzi jako zakładników - powiedziała serwisowi Ukraińska Prawda wicepremier Ukrainy, minister reintegracji ziem czasowo okupowanych Iryna Wereszczuk.