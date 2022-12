Rosja skupuje rdzewiejące tankowce. Cwany plan Putina

Rosja skupuje rdzewiejące na morzu tankowce, by przewozić nimi swoją ropę naftową. Kreml buduje "flotę cieni" z używanych tankowców. W ten sposób obchodzi sankcje i unijne przepisy. Embargo zabrania europejskim firmom spedytorskim ubezpieczenia i finansowania przewozów rosyjskiej ropy. Rosjanie znaleźli więc kolejny sposób na obejście sankcji i sprzedaż ropy. - Posługują się firmami z Bliskiego Wschodu, Turcji czy Azji, które liczą na wielkie zyski z transportu rosyjskiej ropy – powiedział w rozmowie z DW Andrew Wilson z RBS Shipbrokers. - Podejmują długie podróże, by dostać się do Azji przez północno-zachodnią Europę, ale także przez Morze Śródziemne aż do Kanału Sueskiego i dalej do Indii lub do Chin – tłumaczył ekspert. Firmy operujące w szarej strefie mogą zarobić nawet 350 tys. dolarów dziennie. To jeden z niezamierzonych skutków unijnego embarga na rosyjską ropę. Materiał "Deutsche Welle".