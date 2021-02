Rosja skazała Polaka na 14 lat. MSZ działa w wielkiej tajemnicy

Paweł Jabłoński był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych odniósł się do sprawy Polska skazanego w Rosji na 14 lat kolonii karnej. - Bardzo chciałbym powiedzieć państwu więcej na temat tej sprawy, ale z uwagi na jej bardzo wrażliwy charakter, także jeśli chodzi o możliwość osiągnięcia pewnych postępów w tej sprawie, nie mogę tych informacji w tym momencie udzielać - przekazał gość Wirtualnej Polski. - Zapewniam, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby poprawić jego (Polaka skazanego w Rosji - przyp. red.) sytuację - powiedział Paweł Jabłoński. - Nasze służby konsularne działają w tej sprawie. Podejmujemy też innego rodzaju działania, ale z uwagi na wrażliwość i dobro tej sprawy, nie mogę jeszcze w tym momencie dzielić się informacjami z opinią publiczną - dodał wiceszef MSZ. - Mam nadzieję, że taką możliwość będziemy mieli niedługo - powiedział Jabłoński. - To prawda, że istnieją tam bardzo poważne przeszkody i mamy zastrzeżenia do tego, jak działają w tej sprawie służby rosyjskie - stwierdził polityk. - Robimy wszystko, co możemy, aby pomóc naszemu obywatelowi - zapewnił rozmówca Patrycjusza Wyżgi.

