Rosja sięgnie po stare czołgi? "Putin może ogołocić wojskowe magazyny"

I podkreśla, że "dało się zauważyć, że Rosjanie oszczędniej używają rakiet dalekiego zasięgu Iskanderów - rakiet dalekiego zasięgu wystrzeliwanych z terenu Federacji Rosyjskiej". - Mniej używają również rakiet manewrujących. Od czasu do czasu atakują cele w zachodniej Ukrainie, ale robią to sporadycznie. Może to oznaczać, że choć mają informacje wywiadowcze, to brakuje im pocisków. Ponadto zaczęli używać bombowców strategicznych, które zrzucają "klasyczne" bomby, tak jak miało to miejsce w Mariupolu. Widać, że ostatnio do walki zaczęli angażować mniej zaawansowaną broń – mówi.