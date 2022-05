Litwa dozbraja Ukrainę. Kolejne transportery M113 w drodze

W tym samym czasie, jak informuje rzecznik Pentagonu John Kirby, Amerykanie wysyłają do Ukrainy 200 transporterów M113. Wartość tej pomocy to ok. 800 mln dolarów. Oprócz Litwy i Stanów Zjednoczonych, jeszcze kilka krajów zapowiedziało przekazanie Ukrainie pojazdów opancerzonych typu M113.