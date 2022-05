Rosja przegrywa wojnę? Niespodziewana relacja wojennego propagandysty Kremla

- Jeżeli zostawimy Krym w rękach Putina, to on za parę lat się odbuduje. Do tego nie możemy doprowadzić - ani Ukraina, ani reszta świata - powiedział Deszczyca. Jego zdaniem Putin może pożegnać się i z Krymem, i z Donbasem. - Musimy wygrać tę wojnę i musimy doprowadzić do tego, żeby Rosja nie była państwem militarnym, które straszy swoich sąsiadów. To jest nasze wspólne zadanie - powiedział.