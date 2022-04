Rosja. Pożary w ważnych obiektach. Sabotaż? "Ktoś mógł poczuć, że ta wojna jest niesprawiedliwa"

Obaj rozmówcy za mniej prawdopodobne uznają, że pożary to wynik akcji ukraińskich służb specjalnych. - Ukraina bardzo pilnuje, by nie ginęli rosyjscy cywile. To zniszczyłoby ich narrację o wojnie obronnej. Rosja od razu rozdmuchałaby taki incydent do gigantycznych rozmiarów. To mogłoby zagrozić otrzymywaniu dalszej pomocy wojskowej z Zachodu - dodaje były dyplomata.