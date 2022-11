Rosja potrzebuje "mięsa armatniego". Werbują studentów z Afryki na wojnę w Ukrainie

- To było zaskakujące, gdy funkcjonariusze bezpieczeństwa powiedzieli nam, że możemy wybrać między wstąpieniem do rosyjskiego wojska a prywatną firmą wojskową - mówi Nigeryjczyk z Rostowa nad Donem. Na jego uczelni, Southern Federal University, największym ośrodku naukowym i edukacyjnym na południu Rosji, z dwoma kampusami uniwersyteckimi studiuje 2,5 tysiąca studentów. Wielu z nich pochodzi z Afryki, gdzie niektóre rządy współpracują z Federacją Rosyjską, prowadząc wymianę naukową. Rząd rosyjski oferuje niskie czesne, często zobowiązując partnerów do finansowania stypendiów i ponoszenia kosztów biletów lotniczych do Rosji i z powrotem.