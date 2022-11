USA sypią piach w tryby Rosji. Tajne misje na całym świecie

Stany Zjednoczone, jak podaje "Wall Street Journal", by zacieśnić zachodnie sankcje wobec Rosji, wysyłają wyższych urzędników z głównych agencji rządowych do zagranicznych stolic. Ich misja polega na dzieleniu się informacjami wywiadowczymi na temat sieci unikających sankcji, wywieranie presji na władze państw i firmy oraz zbieranie informacji o podmiotach podejrzanych o przewożenie dostaw do Rosji.