Rosja po wyborach. Jak długo będzie jeszcze rządził Putin?

Wybory w Rosji zostały sfałszowane? - Oczywiście, że tak. To są wyniki sfałszowane - powiedział gość programu "Newsroon" WP, Ernest Zozuń z Radia 357. Dodał, że w przypadku Rosji "fałszerstwa dokonuje się troszkę bardziej wyrafinowanymi metodami". Pierwszym z nim jest np. propaganda medialna. Pytany o to, jak długo Władimir Putin zamierza sprawować rządy, odparł: - On będzie będzie rządził do śmierci. - W zeszłym roku zmieniono konstytucję (…) i dzięki tym zmianom w konstytucji będzie miał przed sobą jeszcze kolejne 6 kadencji - sprecyzował Zozuń. - Całe jego otoczenie, które dużo zyskuje i prowadzi szereg intratnych interesów chce, żeby Putin rządził do końca życia. Ta układanka daje im określone profity i całkiem niemałe pieniądze - uważa gość WP.