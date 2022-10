Rosja odcina się od świata. Ławrow: "Nowa epoka"

- To nie ma sensu i nie chcemy utrzymywać takiej samej, jak dotychczas obecności w krajach zachodnich. Nasi ludzie pracują tam w warunkach, które trudno nazwać ludzkimi - stają w obliczu ciągłych problemów, gróźb ataków fizycznych. Co najważniejsze, nie ma tam też pracy, bo Europa postanowiła zamknąć się na nas i przerwać współpracę gospodarczą. Nie możesz być zmuszanym do bycia miłym - ocenił Ławrow, którego przywołuje TASS.