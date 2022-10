Rosja niezadowolona z Portugalii. Poszło ostrzeżenie z Moskwy

Portugalska minister Helena Carreiras powiedziała, że w tej chwili żadna z nich nie jest w pełni sprawna i zdolna do lotu. W związku z tym data dostarczenia sprzętu do Ukrainy nie jest jeszcze doprecyzowana. To może się przeciągać, bo w związku z sankcjami dostęp do rosyjskich części nie jest możliwy.