Rosja nieczysto gra na granicy. Temperatura spadła do -22 stopni Celsjusza

Finlandia, która w tym roku przystąpiła do NATO w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę, w ostatnich dniach notuje znaczny wzrost liczby obcokrajowców ubiegających się o azyl. W niedzielę doszło do niepokojącej sytuacji przy fińskim przejściu granicznym, Vartius. Dowódca punktu kontrolnego, Jouko Kinnunen powiedział fińskim mediom, że władze rosyjskie skierowały ludzi do strefy przygranicznej, a następnie zamknęły za nimi bramy - donosi The Barents Observer.