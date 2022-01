"Rosja nie jest wrogiem Europy". Kontrowersyjne słowa premiera Bawarii o sytuacji na Ukrainie

"To poważna sytuacja, gdy na granicach Europy zaostrzają się konflikty. Najważniejsze jest to, aby odrzucić agresję i uniknąć eskalacji. Nikt nie chce wojny w Europie. Terytorialna integralność Ukrainy i jej prawno-międzynarodowa niezależność muszą być przestrzegane. Jednak coraz to nowe groźby i coraz twardsze sankcje przeciwko Rosji też nie są rozwiązaniem" – powiedział premier Bawarii i szef chadeckiej partii CSU Markus Soeder w wywiadzie dla niemieckiej gazety "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS).