Ukraiński MSZ reaguje na słowa niemieckiego dowódcy. "Podkopywanie jedności"

Niemiecka ambasador Anka Feldhusen w sobotę została wezwana do ukraińskiego resortu spraw zagranicznych. To pokłosie ostatnich słów niemieckiego dowódcy marynarki o "szacunku wobec Putina". Dziś jak nigdy ważna jest stanowczość i solidarność Ukrainy i partnerów, by powstrzymywać niszczące zamiary Rosji" - przekazał szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba po spotkaniu w Kijowie.