Niemcy odmawiają dostawy broni. Ukraina ponawia prośbę

"Rozumiem, że ludzie chcą wspierać Ukrainę" - mówi minister. "Ale to jest dokładnie to, co już robimy". Lambrech podaje przykłady, m.in.: "w lutym zostanie przekazany kompletny szpital polowy wraz z niezbędnymi szkoleniami, a wszystko to współfinansowane przez Niemcy kwotą 5,3 mln euro".