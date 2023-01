Rosja ma problem z celnością pocisków. Wywiad brytyjski alarmuje

"Kitchen jest notorycznie niedokładny, gdy jest używany przeciwko celom naziemnym, gdyż jego radarowy system naprowadzania jest słaby w rozróżnianiu celów na obszarach miejskich. Podobna broń była odpowiedzialna za inne przypadki masowych ofiar cywilnych, w tym za uderzenie w centrum handlowe w Krzemieńczuku w dniu 27 czerwca 2022 r. Choć niektóre pociski, takie jak Kitchen, nie nadają się do precyzyjnego uderzenia, dowody z wojny na Ukrainie sugerują, że dysfunkcja rosyjskich zdolności uderzeniowych dalekiego zasięgu jest głębsza. Z dużym prawdopodobieństwem mają one problemy z dynamiczną identyfikacją celów oraz dostępem do szybkiej i dokładnej oceny zniszczeń bojowych" - wskazano.