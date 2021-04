Rosja. Lekarze zbadali Aleksieja Nawalnego

Aleksiej Nawalany od końca marca przebywa na więziennej głodówce . Opozycjonista skarżył się na ból kręgosłupa i niesprawność prawej nogi, mimo to nie została mu zapewniona odpowiednia opieka lekarska. Władze kolonii nie wyrażały wówczas na to zgody .

W ciągu ostatnich kilku dni stan Nawalnego miał się pogorszyć. W poniedziałek aktywista trafił do szpitala więziennego . Jak donosiły media, opozycyjny polityk miał mieć problemy z sercem i początki niewydolności nerek. Jego współpracownicy apelowali o dopuszczenie do niego medyków spoza kolonii karnej.

We wtorek doszło do wysłuchania tych próśb. Po badaniu głos w sprawie zabrała Tatiana Moskalkowa, rosyjska rzeczniczka praw człowieka. - Lekarze nie stwierdzili u niego poważnych problemów zdrowotnych, w tym momencie otrzymuje kroplówkę z substancjami odżywczymi - przekazała.

USA zainteresowane zdrowiem Nawalnego

W poniedziałek w sprawie opozycjonisty wypowiedział się Biały Dom. - Naszym celem jest na razie nieustanne naciskanie na to, by Nawalny został uwolniony i powtarzamy też, że musi on być traktowany w sposób humanitarny - przekazała Jen Psaki, rzeczniczka administracji prezydenta Bidena.