Aleksiej Nawalny trafi do szpitala

"Obecnie stan zdrowia A. Nawalnego ocenia się jako zadowalający, jest on codziennie badany przez lekarza internistę. Za zgodą pacjenta przepisano mu terapię witaminową" - poinformowały rosyjskie służby penitencjarne.

- Rosja musi pozwolić Aleksiejowi Nawalnemu, który - jak przekazują jego współpracownicy - jest w krytycznym stanie zdrowia w więzieniu, na dostęp do odpowiedniej opieki medycznej - stwierdził przed rozpoczęciem rozmów szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Borrell: Rosja odpowiedzialna za stan zdrowia Nawalnego

W sprawie przebywającego w kolonii karnej Aleksieja Nawalnego zaapelowali do prezydenta Rosji Władimira Putina deputowani z kilku zgromadzeń ustawodawczych w regionach Rosj i . "Stan zdrowia zagraża jego życiu. Mimo to nie udziela się mu pomocy medycznej"- napisali deputowani.

Sprawę więzionego rosyjskiego opozycjonisty skomentował także Biały Dom. - Poinformowaliśmy rosyjski rząd, że za to, co dzieje się z panem Nawalnym, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności przez społeczność międzynarodową - powiedział w niedzielę Jake Sullivan, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Joe Bidena.