Aleksiej Nawalny w złym stanie. Biały Dom ostrzega Rosję: będą konsekwencje

Jake Sullivan skomentował stan zdrowia Aleksieja Nawalnego na łamach CNN. - Poinformowaliśmy rosyjski rząd, że to, co dzieje się z panem Nawalnym, który przebywa w ich areszcie, jest ich odpowiedzialnością i że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności przez społeczność międzynarodową - powiedział w niedzielę Jake Sullivan.