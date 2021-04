Aleksiej Nawalny w stanie krytycznym. Specjalny apel do Putina

Aleksiej Nawalny jest w stanie krytycznym. Do prezydenta Władimira Putina skierowano list w sprawie opozycjonisty. Podpisali go deputowani z kilku zgromadzeń ustawodawczych w regionach Rosji. Politycy żądają, aby do Nawalnego dopuścić lekarza.

Share

Aleksiej Nawalny Źródło: Getty Images