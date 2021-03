Rosja. Aleksiej Nawalny ogłosił głodówkę w kolonii karnej

"Ogłosiłem głodówkę z żądaniem respektowania prawa i dopuszczenia do mnie zaproszonego lekarza. Leżę głodny, ale na razie z dwiema nogami" - oświadczył Aleksiej Nawalny. Opozycjonista skarżył się ostatnio na ból kręgosłupa i niesprawność prawej nogi. Pomimo tego, że przysługuje mu prawo do zaproszenia lekarza i otrzymywania lekarstw, to władze kolonii nie wyrażają na to zgody.