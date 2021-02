Aleksiej Nawalny skazany. "Wiedział, że trafi za kratki"

Aleksiej Nawalny skazany. Była ambasador w Rosji: jego los jest w rękach Rosjan

- Los Nawalnego i reżimu rosyjskiego jest teraz w rękach Rosjan. Nawalny ma tego świadomość, wiedział to, że najprawdopodobniej trafi za kratki, gdy wróci do Rosji - tłumaczyła na antenie TVN24 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador RP w Rosji.

W jej opinii Aleksiej Nawalny to alternatywa dla zwykłych Rosjan. - To coś, czego nie było od dawna. O tym świadczy obecność mediów zagranicznych w Rosji. Swoją obecnością dziennikarze zwrócili uwagę na istotę sprawy - tłumaczyła Pełczyńska-Nałęcz.

- Ważna będzie teraz wizyta Josepa Borrella (Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa - red.) w Moskwie. Jeżeli ta wizyta się odbędzie, to będzie to sygnał, który w moim przekonaniu nie powinien się zdarzyć - dodała była ambasador RP w Rosji.