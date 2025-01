Złe wieści z NASA. Jest podsumowanie 2024 roku

NASA ogłosiła, że średnia temperatura powierzchni Ziemi w 2024 r. była najwyższa w historii pomiarów. Globalne temperatury były o 1,28 st. C. wyższe od bazowego poziomu z XX wieku, co przewyższa rekord z 2023 r. - Po raz kolejny rekord temperatur został pobity. 2024 r. był najgorętszym rokiem od rozpoczęcia prowadzenia rejestrów w 1880 r. - powiedział administrator NASA Bill Nelson.

Naukowcy NASA szacują, że Ziemia w 2024 r. była o ok. 1,47 st. C. cieplejsza niż średnia z połowy XIX wieku. Przez ponad połowę roku średnie temperatury przekraczały 1,5 st. C. powyżej poziomu bazowego. - Porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu określa wysiłki mające na celu utrzymanie wzrostu temperatury poniżej 1,5 st. C. w dłuższej perspektywie - powiedział Gavin Schmidt, dyrektor Goddard Institute for Space Studies.