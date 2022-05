Rosja kolejny raz użyła barbarzyńskiej broni z czasów II wojny. Zaatakowała wioskę fleszetami

Fleszety to spiczaste, metalowe strzałki z ogonem z łopatką, która gwarantuje stabilny lot. Jest to rodzaj amunicji przeciw piechocie. Nazwa pocisku pochodzi z języka francuskiego - słowo "fléchette" to inaczej "mała strzałka" lub "dart". Należy podkreślić, że fleszety są wyjątkowo niehumanitarnym rodzajem broni. Organizacje zajmujące się prawami człowieka od dawna domagają się zakazu stosowania amunicji strzałkowej - pociski te bowiem nie są zabronione przez prawo międzynarodowe.