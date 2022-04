Amunicja strzałkowa w ciałach cywilów z Buczy. Kolejny dowód na zbrodnie Rosji

Jak donosi brytyjski dziennik "The Guardian", po masakrze ludności cywilnej, której dopuścili się w podkijowskiej Buczy rosyjscy zbrodniarze, w ciałach dziesiątek cywilów pochowanych w masowym grobie znaleziono pociski amunicji strzałkowej (rodzaj broni artyleryjskiej). Były to spiczaste, metalowe strzałki z ogonem z łopatką, która gwarantuje stabilny lot. To rodzaj broni przeciw piechocie. Nazwa pocisku pochodzi z języka francuskiego - słowo "fléchette" to inaczej "mała strzałka" lub "dart".