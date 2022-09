"Rosja już tu jest". Ekspert o słowach gen. Pytla: niestety, zgadzam się z nimi

Gen. Piotr Pytel w głośnym wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" uderza w PiS, stwierdza, że jest to zaplecze agenturalne dla Rosji. W tym wywiadzie czytamy także, że "wszystko, co stało się w Polsce po 2015 roku, wpisuje się w rosyjskie interesy na tym obszarze" a "nasze służby pozostawiły państwo polskie w obliczu zagrożenia Rosji nagie i pozbawione ochrony". - Czy zgadza się pan z tymi stwierdzeniami? - zapytała gościa programu "Newsroom" płk. rez. Macieja Matysiaka, byłego zastępcę szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, eksperta Fundacji Stratpoints, prowadząca program Agnieszka Kopacz-Domańska. - Niestety, tak. Z wielkim ubolewaniem. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę, by wszyscy ci, którzy bardzo głęboko nie śledzą kwestii związanych z działalnością wywiadu i kontrwywiadu, nie rozumieli tych wszystkich tez jeden do jednego, że konkretna osoba prowadzi współpracę z wywiadem rosyjskim na zasadzie szpiega, agenta. Sądzę, że gen. Pytel nie to sugerował. Natomiast znając modus operandi służb rosyjskich, jasno i wyraźnie widać tak zwany trend i działanie zbieżne z interesami rosyjskimi. I o to głównie, jak uważam gen. Pytlowi chodziło - stwierdził gość programu "Newsroom". Dopytywany, jakie mogą być jeszcze działania rosyjskich agentów, jeśli chodzi o szczyty władzy w Polsce odparł, że ich działania nie dotyczą tylko i wyłącznie władz w Polsce. - Dotyczy to działań wywiadowczych, szeroko rozumianych, w całej Europie, a także w Stanach Zjednoczonych. Mamy potwierdzone przez amerykański wywiad konkretne rosyjskie działania, chociażby wtrącania się w proces wyborczy w USA. Widzieliśmy wielokrotnie i widzimy dzisiaj oddziaływanie na decydentów czy elementy gospodarcze niemieckie. Nie bez kozery były kanclerz Niemiec na końcu swojego urzędowania podpisał umowę o uruchomieniu Nord Stream 2, a dzisiaj pełni obowiązki w Gazpromie. Więc to nie jest tylko domena polska, ale również u nas widzimy takie działania skrajnych, prorosyjskich środowisk - dodał płk rez. Maciej Matysiak.