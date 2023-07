Putin skapitulował. "Ma się czym przejmować w tej chwili"

- Najpierw atak na most Kerczeński (Krymski - red.), dziś w nocy atak na poligon wojskowy na Krymie. To wszystko powoduje, że sytuacja w rosyjskiej armii jest bardzo groźna. Przy pomocy ataku na most Kerczeński doprowadzono do tego, że ruch pasażerski - chętnych do spędzenia wakacji na Krymie i tych, którzy się boją i chcieliby wrócić do Rosji - doprowadził do gigantycznych korków na korytarzu lądowym okupowanego fragmentu Ukrainy. To dość skutecznie zdestabilizowało możliwości logistyczne rosyjskiej armii. Więc Putin ma się czym przejmować. Sądzę, że to są jego główne zmartwienia, poza tym, żeby zachować władzę i jakoś z tej sytuacji wybrnąć, co pewnie będzie albo bardzo trudne, albo prawie niemożliwe - przekonuje Jan Piekło.