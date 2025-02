Stanowcze słowa Kremla ws. Ukrainy

Pieskow odniósł się do doniesień "Washington Post", które sugerowały możliwość wysłania 30 tys. europejskich żołnierzy do Ukrainy w ramach porozumienia pokojowego. Rzecznik Kremla zaznaczył, że taka sytuacja byłaby dla Rosji nie do przyjęcia, co powtórzył za ministrem spraw zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem.