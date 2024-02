Rosja bez samolotów? "Nie używała takich maszyn już od kilku dni"

23 lutego potwierdzenie zestrzelenia rosyjskiego samolotu A-50, przeznaczonego do wykrywania radarowego dalekiego zasięgu, przekazał dowódca ukraińskich sił powietrznych, generał Mykoła Ołeszczuk. Informacje o zestrzeleniu A-50 przez Ukrainę pojawiły się również w połowie stycznia. Wówczas samolot spadł do Morza Azowskiego. Rosja nie przyznała się do utraty tej maszyny.