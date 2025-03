Rosja będzie przestrzegała rozejmu? "Potrzebny mechanizm do rozliczania"

- Wydaje się, że rozgrzane głowy zarówno w Ameryce, jak i w Ukrainie udało się nieco ostudzić - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską prezes Fundacji Pułaskiego Zbigniew Pisarski. - Widać, że jeżeli emocje odstawi się na boczny tor, to da się wprowadzić dialog pomiędzy USA, Ukrainę i Rosję do kolejnych problemów i postulatów każdej ze stron - dodaje.

Zaznacza, że zapowiadanie zawieszenie broni musi być "sprawiedliwe", a nie "wymuszone na jednej ze stron". - W przeciwnym razie to będzie tylko przerwa w wojnie i to nie będzie służyło państwu, które zostało napadnięte - mówi.

- Natomiast Rosję pod rządami Putina należy oceniać przez pryzmat tego, co robi, a nie tego, co mówi. Bardzo często Rosjanie nie dotrzymywali słowa. Wedle zasady, że "papier wszystko przyjmie" Rosja podpisywała wszystko, a druga strona uważała, że to wystarcza, by spełnić oczekiwania, żeby zgodzić się na ustępstwa. Różnica polegała na tym, że Rosja podpisywała w złej wierze, nie zamierzając dotrzymać zobowiązań. A kraje aspirujące do demokracji w dobrej wierze. Przy tak rozbieżnym podejściu nie był możliwy trwały pokój. Trzeba stworzyć taki mechanizm, który pozwoli rozliczyć Rosję z dowożenia składanych obietnic - podkreśla politolog.