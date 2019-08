Rosja. Aleksiej Nawalny wyszedł na wolność

Aleksiej Nawalny po odbyciu kary opuścił areszt. Rosyjski opozycjonista spędził tam 30 dni. W trakcie pobytu za kratkami trafił do szpitala ze zdiagnozowaną ostrą reakcją alergiczną.

Aleksiej Nawalny został zatrzymany 24 lipca. Miało dojść do tego, kiedy lider opozycji wyszedł z domu pobiegać. Dzień później został skazany na 30 dni aresztu.

Podczas odsiadywania wyroku, Nawalny trafił do szpitala. Lekarze stwierdzili u niego ostrą reakcję alergiczną. Innego zdania był opozycjonista, który podejrzewał, że został otruty. Jego prawnicy złożyli zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, jednak badanie laboratoryjne nie stwierdziło obecności trucizny.

Rosja. Protesty w Moskwie

Zarzut postawiony działaczowi politycznemu to nawoływanie do nielegalnego zgromadzenia w Moskwie. 30 dni to maksymalny wymiar kary za wykroczenie, jakim jest powtórne naruszenie zasad organizacji manifestacji.